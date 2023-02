Dagens quiz: Tirsdag 21. februar 2023

Nasjonalmuseets Stina Högkvist hisset på seg enkelte da hun nylig kalte et Christian Krohg-bilde «kolonialistisk». Hvilket bilde?

20.02.2023 19:30

1. Hvordan lyder de påfølgende seks ordene i Per Sivles sang: «Den fyrste song eg høyra fekk»?

2. Hvilken farge har gråsisikens hode og bryst?

3. Nasjonalmuseets Stina Högkvist hisset på seg enkelte da hun nylig kalte et Christian Krohg-bilde «kolonialistisk». Hvilket bilde?

4. Hva heter politikeren som nå er statsminister i Israel for tredje gang?

5. Hvilken artist, hvis egentlige navn er Alecia Hart, er aktuell med albumet «Trustfall»?

6. Hva heter savannebeltet som ligger sør for Sahara?

7. Hva heter den kjente vestlendingen som er sjøfartsdirektør?

8. Hva ble av Mozart omtalt som «kongen av instrumentene»?

9. Hvor mange gullmedaljer vant Johannes Thingnes Bø i årets VM?

10. I hvilket land heter den nest mest folkerike byen Cork?



1. «Var mor sin song ved vogga».

2. Røde.

3. «Leiv Eirikson oppdager Amerika» (Högkvist beklaget etterpå).

4. Benjamin Netanyahu.

5. Pink.

6. Sahel.

7. Knut Arild Hareide.

8. Orgelet.

9. Fem.

10. Irland.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn