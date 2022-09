Nå blir Iphone ny. Samtidig møter Apple seg selv i døren.

En slags Apple Watch light for den som ikke har en Apple Watch? Det er viktigste nyhet når Iphone oppdateres.

Samtidig som du enkelt veksler mellom ulike låseskjermer som disse, veksler du mellom ulike Fokus som Jobb, Trening, Ikke forstyrr etc.

13 minutter siden

Onsdag kveld lanseres en ny Iphone. Den blir dyr. Den nye oppdateringen av operativsystemet IOS er derimot gratis, og pusser opp den telefonen du allerede har. Om en ukes tid slippes den.

Jeg har testet betautgaven av IOS16 i et par måneder. Hovedinntrykket er at Apple nå utvikler den moderne verdens aller viktigste verktøy i en retning selskapet tidligere har sett ned på. La meg forklare etter hvert. Her er først de viktigste nyvinningene: