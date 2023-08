Sært på den flotte måten

En totalt unorsk roman – grotesk og viltvoksende. Politiske undertoner klinger med, som apropos til abortdebatten.

Tore Renberg leker med barokken i sin nye roman. Vår anmelder er begeistret. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 19:00

Forfattere kan utmerke seg med en helt unik stil, som Dag Solstad. Andre har talent for å veksle mellom stilarter, et slags gehør for litteraturhistoriens repertoar.

Tore Renberg er en slik forfatter. Han debuterte med modernistisk kortprosa og slo over til virkelighetslitteratur i serien om Jarle Klepp. «Tollak til Ingeborg» ble skrevet på tilhugget nynorsk, mens Teksas-serien er rik på skittenrealistisk sosiolekt.