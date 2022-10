Dagens quiz: Tirsdag 25. oktober 2022

11 minutter siden

1. Hva heter radioprogrammet som har gått på NRK hver morgen siden 1965?

2. Hva heter den folkevalgte delen av Storbritannias parlament?

3. Hva kalles sykdommen som oppstår når lungevev ersattes med bindevev (arrvev)?

4. Hva heter det nye albumet til A-ha?

5. Hva kalles et ord som dannes ved å bytte om rekkefølgen på bokstavene i et annet ord?

6. Fra hvilket land kommer Porsche?

7. I hvilket tiår ble USAs president Abraham Lincoln drept?

8. I hvilken Jules Verne-roman møter vi Axel og hans onkel, professor Lidenbrock?

9. Hva betyr skinnsyke?

10. Hva heter den nest mest folkerike kommunen i Vestland fylke?



1. «Nitimen».

2. House of Commons.

3. Lungefibrose.

4. «True North».

5. Anagram.

6. Tyskland.

7. 1860-årene (1865).

8. «Reisen til Jordens indre».

9. Misunnelse.

10. Øygarden (spalten kom nylig i skade for å kalle Øygarden en by. Det beklages).