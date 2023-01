Moskeer anmeldte ham. Da redigerte Michel Houellebecq den kontroversielle teksten.

En av Frankrikes største forfattere har igjen satt sinnene i kok over hele Europa. Denne gangen er noe ved Michel Houellebecq annerledes, mener eksperter.

– Han er ikke en forfatter som er veldig glad i å moderere seg, sier statsviter Asle Toje om Michel Houellebecq.

19.01.2023 22:07

Noen mener han sprer høyreekstremt tankegods. Andre hevder at Michel Houellebecq bare sier sannheten. Siden slutten av fjoråret har det stormet rundt forfatteren som ofte omtales som en av Frankrikes største og mest omstridte.

Stridens kjerne er et intervju i tidsskriftet Front Populaire. Der kom Houllebecq med provoserende uttalelser om islam som fikk mange til å steile, også i Norge. En rekke franske moskeer bestemte seg til og med for å anmelde Houllebecq for oppildning til hat.

