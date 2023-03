Litt for lettvint fra Martin Lepperød

Martin Lepperød forteller gode historier på Sentrum Scene og kaller det for et «show». Det er et tegn i vår tid.

Hvem er Martin Lepperød, spør vår anmelder. En gladgutt fra Marienlyst eller en selvutnevnt kakerlakk?

03.03.2023 14:39

En gang i forrige tiår, gikk komikere over til å hete «profiler». Ikke bare skulle de være morsomme på scene og skjerm. De skulle også være influencere, realitydeltagere, ha minst én seriøs podkast og én humorpodkast – og være skuespiller i seriøst nett-TV-drama. Martin Lepperød er et produkt av denne utviklingen.

Han startet med skolerevy, stand up og improteater. Så ble han med i «Senkveld» og «4 et.», som igjen åpnet Rikskringkastingens eske: P3 Morgen, roller i NRK-serier og podkast med Jonis Josef og Henrik Farley. I vinter lanserte han en seriøs podkast om døden. Allerede i første episode truer han med at det også kommer en kokebok.

