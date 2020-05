Sildrende sol. Lune blaff av plutselig sommer. Og se: Under en skyfri evighet av blått, nord på Bislett, rusler Oslos mektigste mann. Henrykt peker Raymond Johansen mot en kaffebar.

– Utenfor der har jeg ikke rukket å sitte ennå; vi flyttet for et par dager siden. På Lindeberg bodde kona mi og jeg i Østmarka, omtrent. Nå er Idioten, rett over gata der, blitt nærmeste grøntområde. Den lille parken kaller vi Mini-Marka.