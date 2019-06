Slowthai-album: Sterkt nytt fra gateplan

Det er spennende tider i Storbritannia, og for en gangs skyld handler det ikke om det politiske sirkuset brexit. Her snakker vi om britenes egen versjon av hiphop og rap, den musikalske sjangeren grime, der både viktige veteraner og en knallsterk nykommer er klare med nytt.

I slutten av juni er singleaktuelle Stormzy én av tre headlinere under gigantfestivalen Glastonbury. Det er stort. Litt nede på plakaten der dukker en av sjangerens legender The Streets (døpt Mike Skinner) opp, og heldigvis for oss her hjemme er han også ett av toppnavnene under Pipfest i Oslo neste helg. Sist fredag kom så storstjerne Skepta med et flunkende nytt album, bare to uker etter at den nye prinsen innen grime, Slowthai, slapp sin debut.