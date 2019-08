Begrepet «mørkemann» er blitt trukket fram i samtalen om Kjell Ingolf Ropstad. Uttrykket har vært brukt siden begynnelsen av 1900-tallet om motstandere av folkeopplysning og tankefrihet.

Ropstad måtte umiddelbart finne seg i å bli sammenliknet med denne nasjonale stereotypen. Ikke minst etter at han trakk Krf inn i et regjeringssamarbeid med innskrenkning av tvillingaborter. Han har siden kjempet hardt for å belyse mykere saker, som økning av barnetrygd.