For Fugletribunalet (2013) vant Agnes Ravatn P2-lytternes romanpris. Selv om hennes tredje roman Dei sju dørene er morsom, spørs det om den har samme folkelige appell. Den er et ironisk og komisk famlende forsøk på å besvare følgende spørsmål: «Hva skal vi med litteratur?»

Det stilles – på pompøst bokmål i en nynorsk roman – under en paneldebatt som den 61 år gamle litteraturviteren Nina Wisløff deltar i. Hun føler et sterkt behov for å markere avstand til de andre, mer svermeriske bidragene: «Litteraturvitarar bør jobbe i politiet!» bjeffer hun. For bare de som leser bøker, har innsikt nok i mennesker til å løse kriminalsaker.