TV 3- og Viaplay-eier NENT må trolig kutte 30–50 stillinger i Norge

TV 3 og Viaplay-eier NENT må nå trolig kutte mellom 30 og 50 årsverk i Norge i et forsøk på å bli «en mer effektiv organisasjon».

For noen uker siden kom beskjeden om at den norske toppsjefen, Vegard Drogseth må gå, og at den norske toppledergruppen oppløses, som følge av en omstrukturering i selskapet. (link til medier24)

– Jeg kan bekrefte at vi i dag har startet en prosess rundt bemanningssituasjonen i Norge, og at et mulig utfall kan være at 30–50 personer må gå, men det er for tidlig å si noe på nåværende tidspunkt, sier kommunikasjonsdirektør i NENT, Nicholas Smith, til Medier24 mandag.

Det skal være snakk om ansatte i den norske delen av selskapet som jobber med TV, ifølge Smith.

Kampanje omtalte saken først.

– Handler ikke om å kutte kostnader

Han understreker at de mandag har begynt forhandlinger med ansattrepresentantene i selskapet, og at han ut av respekt for prosessen ikke ønsker å konkludere med noe rundt bemanningssituasjonen.

Bakgrunnen for oppløsningen er en omlegging av hele organisasjonen, hvor NENT skal gå fra en landbasert modell, til en modell som styres ut fra funksjon.

– Fordi vi ikke lenger skal ha en landbasert modell, skal vi heller ikke ha sjefer i de enkelte landene, men vi håper Vegard Drogseth og de andre administrerende direktørene i de andre landene, vil være med videre til andre, like viktige roller, i den nye modellen, sa Smith til Medier24.

Smith bekrefter også at det enda ikke er avklart hva slags rolle tidligere administrerende direktør for NENT i Norge, Vegard Drogseth, skal ha, men Smith understreker at det også foregår en prosess rundt Drogseths rolle.

Sikret seg viktige vintersportsrettigheter

I april ble det klart at NENT sikrer seg en stor andel av vintersportsrettighetene i Norge, og Medier24 skrev da at selskapet skal ha betalt om lag to milliarder kroner for rettighetene.

Smith understreker at denne omleggingen ikke har noe å gjøre med å kutte kostnader, og at planen fortsatt er å levere et produkt i topp kvalitet.

– Dette handler ikke om å kutte kostnader, men å organisere selskapet for fremtidig vekst. Vi har ambisjoner om å levere strømmetjenester og innhold i verdensklasse, sier Smith.

Regnskapstallene fra første kvartal i år, viste også et resultat på om lag 200 millioner kroner.

Kommunikasjonsdirektør for NENT i Norge, Line Vee Hanum, viser Medier24 videre til Nicholas Smith, kommunikasjonsdirektør i NENT sentralt.

Vegard Drogseth har så langt ikke svart på Medier24s henvendelser.