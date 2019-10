Varsler om Haddy Nijes-bok: – Føles som et bakholdsangrep

– Jeg var ikke klar over noen ting. Jeg fikk ikke vite at det ville komme en bok og har ikke samtykket til noe av innholdet. Ikke engang etter at boken kom har jeg hørt noe fra forlaget, eller blitt tilbudt å få tilsendt boken. Det føles som et bakholdsangrep, sier Sunniva Andreassen.

Hun er én av varslerne som får private meldinger sendt til Giske gjengitt uten å bli informert på forhånd eller samtykke i Haddy Njies nye bok Dagbok 13. desember–13. februar, som ble utgitt av Gyldendal sist fredag.