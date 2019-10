Den polske forfatteren Olga Tokarczuk (57) er kjent som politisk aktivist, veganer, feminist og dyreverner. Det er et sett av verdier som også preger hennes bøker, men minst like fremtredende er interessen for det overnaturlige. Tokarczuk er selv utdannet psykolog.

Forfatterens første bok på norsk (E.E.) kom i 2001 og handler om en fjorten år gammel jente med spiritistiske evner. Ikke før i 2018 ble forfatteren på nytt oversatt til norsk (i Sverige er hun utkommet fortløpende). Da hadde Tokarczuk fått sitt internasjonale gjennombrudd og en Man Booker-pris for den fabelaktige reiseskildringen Løperne.