Bruken av konsulenter på Nasjonalmuseet har skutt i været. Økningen startet i 2017, da Karin Hindsbo tiltrådte som direktør. Det viser dokumenter Aftenposten har fått innsyn i.

I 2019 betalte museet over 25 millioner for konsulenter. Det er over tre ganger så mye som i 2017. Da brukte museet 7,3 millioner.