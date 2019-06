Hvor sakte kan en rollefigur snakke før stemmen sprekker til støv? Hvor mange minutter kan kameramannen bruke på å skli gjennom et horehus uten at noe skjer? Hvor lenge kan en aldrende mafiaboss snorke ved spisebordet mens de andre gangsterne titter uinteressert på den sovende sjefen? Og når han våkner, kan sjefen da breke seg gjennom den samme historien om Pelé som han fortalte tidligere i den 96 minutter lange episoden?

Dette er noen av de kunstneriske utfordringene den meritterte dansken Nikolas Winding Refn gir seg selv i Too Old To Die Young, et 13 timer langt epos om en korrupt politimann i Los Angeles.