For hva er det med hytta? En fredet plett på jord, med det faste jordbærstedet og de gamle turstiene. Et fristed litt utenfor allfarvei. Nordmenn er et folk av hyttedrømmere.

Og nå raser hytteeiere mot regjeringens hytteforbud. I Klassekampen sist lørdag spør museumsdirektør og hytteeier Åsmund Thorkildsen: «Hva skal Høyre-folk stemme etter Erna Solbergs hytteforbud?»