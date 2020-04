For tre og et halvt år siden vedtok et flertall i bystyret å støtte riving av Y-blokken i regjeringskvartalet. Ap og Høyre stemte for, og de hadde flertall sammen.

Onsdag møttes bystyret i Oslo for første gang etter koronakrisen. Det skjedde digitalt, og der behandlet de spørsmålet om Y-blokken på nytt.