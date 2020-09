Flere kulturhus fyller tomme saler med planter

I juni fylte et spansk operahus sin tomme konsertsal med over 2000 planter. Nå har et svensk konserthus latt seg inspirere.

Slik så publikum ut da Operahuset Liceu i Barcelona gjenåpnet i juni. Det har inspirert et svensk konserthus. Nacho Doce / Reuters / NTB scanpix

1. sep. 2020 15:47 Sist oppdatert nå nettopp

Koronarestriksjoner vil i høst skape mange tomme seter i kulturlivet. Det har Konserthuset i Västerås i Sverige tenkt å gjøre noe med.

I høst vil publikummere der få en litt annerledes stolnabo. Konserthuset fyller nemlig sine tomme plasser med grønne planter.

– Det finnes populærvitenskap som sier at planter trives bedre med musikk, sier Rikard Gateau, kunstnerisk leder på Västmanlandsmusiken, til SVT.

Operahuset Liceu i Barcelona fylte salen med over 2000 planter da de gjenåpnet med en livestreamet konsert i juni. Nacho Doce / Reuters / NTB scanpix

Prosjektet er inspirert av Operahuset Liceu i Barcelona. Da den spanske operaen gjenåpnet 22. juni etter å ha holdt stengt siden mars, var det 2292 planter på plass i salen.

Selv om det ikke var noen mennesker til stede i salen, kunne konserten sees direkte digitalt.

Det spanske operahuset hadde fylt salen med over 2000 grønne planter. Emilio Morenatti/AP/NTB scanpix

Fylte tomme stoler med dukker

Kulturhusene er ikke de eneste som tenker kreativt rundt stoler som blir stående tomme som følge av koronarestriksjoner.

Flere restauranter i byen Vilnius i Litauen fylte i mai sine tomme stoler og bord med utstillingsdukker.

I mai fylte restauranter i Vilnius sine tomme bord med utstillingsdukker. Dukkene ble kledd opp i lokal mote. Målet var å støtte lokale klesdesignere. Mindaugas Kulbis / AP

– Tomme bord i vår restaurant ser ganske rart ut, og vi kan heller ikke fjerne dem, skal restauranteier Bernie Ter Braak ha sagt i en uttalelse.

Prosjektet var et samarbeid mellom restaurantene og nærliggende butikker. Målet var å bruke de koronatomme bordene til å promotere lokale motedesignere, som også ble rammet hardt av koronarisen.

Totalt ble det utplassert 60 utstillingsdukker på restauranter rundt om i Vilnius som alle viste frem lokal mote.

Noe lignende er også blitt gjort i Virginia i USA. Der ble dukkene kledd opp i 1940-talls mote.

Totalt ble det utplassert 60 utstillingsdukker på restauranter rundt om i Vilnius. Mindaugas Kulbis / AP