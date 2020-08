The Northern Belle: Det beste her er «nordicana» på sitt ypperste

Men The Northern Belles tredje studioalbum holder ikke hele veien hjem.

Nå nettopp

Det har vært strålende tider i norsk americana en stund nå. Det man omtaler som «den tredje bølgen» av countryrock her til lands, er faktisk så omfattende at den har fått et eget navn: Nordicana.

Darling West, Malin Pettersen og Roger Græsberg & Foreningen er noen av de mange gode artistene i en sjanger som fikk sin toppnotering med Signe Marie Rustads spellemannprisvinnende album When Words Flew Freely i fjor høst. Nå er en av pionérbandene tilbake med nok et solid album.