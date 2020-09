Bokanmeldelse: Direkte utilfredsstillende fra Elena Ferrante

Elena Ferrantes nye bok, som verdenslanseres tirsdag, er en enkel dannelsesroman om løsrivelse, svik og seksualitet.

Anne Merethe K. Prinos

Nå nettopp

Man kan trygt slå fast at pseudonymet Elena Ferrante har et unikt forfatterskap bak seg. Helt siden debuten i 1992 har Ferrante utgitt rike romaner om tap, moderskap, identitet og klasse. Alle åpner svimlende refleksjonsrom for leseren.

Både den bredt anlagte Napoli-kvartetten (på norsk 2015–2016), som gjorde forfatteren verdenskjent, og de tre korte, fortettede romanene hun utga før bøkene om Elena og Lila, er utsøkt litteratur.