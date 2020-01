Når vi nå går inn i et nytt tiår, er det naturlig at nostalgien kommer smygende. Hvordan lød egentlig 2010-tallet? Hvilke artister definerte hva perioden sto for musikalsk? Var Souncloud-rap egentlig en sjanger?

Et band som tilsynelatende bryr seg fint lite om dette, er Aiming For Enrike. Den norske duoen, som er blitt en internasjonal størrelse i sin nisje, er heller på full fart fremover inn i et tiår fylt med nye muligheter. Og godt er det.