For et drøyt år siden kom en av fjorårets største overraskelser på seriefronten. Da stormet John Krasinski, mest kjent som artigper fra amerikanske The Office, inn i rollen som Tom Clancys klassiske CIA-helt Jack Ryan. Det gjorde han så bra at vi kåret ham til den beste i rollen siden Harrison Ford (Alec Baldwin, Ben Affleck og Chris Pine har også spilt Ryan), og konkluderte med at seriefans måtte hoste opp kroner for Amazon Prime-abonnement.

Amazon spinner raskt videre på suksessen og er nå klar med sesong 2 av sagaen om analytikeren som blir en hardtslående suksess ute i feltet.