Mandag ettermiddag kom kjennelsen i rettssaken mot Cissi Wallin. Den konkluderer med at Wallin må betale 5000 svenske kroner for grov ærekrenkelse. I tillegg må hun betale 90.000 svenske kroner i erstatning til Fredrik Virtanen.

Wallin ble i august tiltalt for grov ærekrenkelse mot Fredrik Virtanen etter et innlegg på sosiale medier der hun skrev at Virtanen voldtok henne i 2006.