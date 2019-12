Ukens kulturtips: intenst spiondrama, mørk elektronika og scener fra et ekteskap

«Norske Röyksopps debutalbum fra 2001 er en fengende fin plate et sted mellom pop og melodisk elektronika. Av og til trenger man likevel noe annet. Noe skumlere, mørkere og mer utfordrende, samtidig som det absolutt er fengende. I mine ører er det få om noen som har laget bedre elektronika enn nettopp Burial. Nå har han samlet et tiår med musikalsk arbeid på dette suverene dobbeltalbumet», skriver vår musikkanmelder Robert Gjestad.

«Regissør og forfatter Noah Baumbach vet hvordan han åpner en film: Her blir vi trukket rett inn i hjertet av handlingen, uten innledende introduksjon, da ekteparet Charlie (Adam Driver) og Nicole (Scarlett Johansson) hver for seg leser opp hva de oppfatter som kvaliteter ved partneren de ikke ville vært foruten, skriver filmanmelder Kjetil Lismoen. Han skriver at filmen byr på et medrivende skilsmissedrama.