Maleriet ble gjenfunnet ved en tilfeldighet da to gartnerne trimmet eføy på Galleria d'arte moderna Ricci Oddi i Piacenza i Nord-Italia.

Under ryddingen oppdaget de et metallpanel på ytterveggen av museet. På innsiden av panelet var det et hulrom. Der fant de det forsvunne maleriet i en pose.

Ifølge The Guardian skal tyveriet ha skjedd i 1997 mens galleriet var under oppussing. Tyvene skal ha brukt en fiskesene til å hekte maleriet fra galleriveggen, før de heiste det ut gjennom et åpent takvindu. Der kvittet de seg raskt med rammen på portrettet. Men ingen visste at tyvene aldri tok med seg maleriet videre.

Antonio Calanni / AP/ NTB scanpix

Ekstra spenning

Det knytter seg en særlig spenning til «Portrett av en kvinne» fordi det kan vise seg å være det eneste doble maleriet som er signert Gustav Klimt.

Kort tid før portrettet forsvant var det nemlig en kunststudent som hevdet at maleriet er malt over et annet portrett som ikke har vært sett siden 1912.

Det ble raskt konstatert av maleriet kunne være portrettet som forsvant 23 år tidligere. Men helt sikre kunne galleriet ikke være.

Fredag kunne endelig statsadvokat Ornella Chicca kunngjøre at maleriet er ekte.

Østerrikeren Gustav Klimt var kjent som en Art noveau-kunstner som utviklet en særegen stil. Han konsentrerte seg særlig om kvinnemotiver og malte «Portrett av en kvinne» i 1916–17. Det ble kjøpt inn av museet i Piacenza i 1925.

Nå forbereder museet en utstilling av maleriet.

Reed Saxon, AP/NTB scanpix

Søksmål og film

Det er ikke første gang det oppstår dramatikk rundt Gustav Klimts arbeider.

I november 2006 ble portrettet av Adele Bloch-Bauer solgt for 135 millioner dollar (766 millioner kroner). Det ble den gang verdens dyreste maleri.

Det var den jødiske flyktningen Maria Altmann som eide maleriet. Altmann kjempet i mange år en innbitt kamp for at familien skulle få tilbake eierskapet til fem Klimt-malerier som ble stjålet av nazistene under krigen.

Historien ble filmatisert i 2015 i filmen «Kvinnen i gull». Helen Mirren spilte hovedrollen som Maria Altmann.