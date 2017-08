Jan Kjærstad

Berge

Aschehoug Forlag

Terrorangrepet mot Norge i 2011 er blant de vanskeligste motivene en skjønnlitterær forfatter kan gi seg i kast med. Men når det kniper, så har vi jo Jan Kjærstad. Han vegrer seg ikke for rollen som offentlig intellektuell, er ikke redd for å mene noe om samfunnet eller kunsten.

Skjønt, Kjærstad nevner ikke 22. juli med et eneste ord i romanen Berge. Likevel handler den utvilsomt om dette terrorangrepet.

Skaffer seg kunstnerisk frihet

For ti-femten år siden ville vi kalt Berge en postmoderne roman, men begrepet er så forslitt at vi ganske enkelt kan karakterisere den som et litterært eksperiment.

Berge har en kriminalgåte som aldri blir løst. Tre ulike fortellere er utstyrt med såpass forskjellig skrivestil at leseren sjelden kommer i direkte kontakt med opphavsmannen (forfatteren). Kjærstad gjør sinnrike forskyvninger i sted og tid for å skaffe seg kunstnerisk frihet til å skrive satirisk, kritisk og underholdende om et ladet tema.

Berge er slik sett holdt i et slags kodespråk ikke helt ulikt det sensurutsatte forfattere kan utvikle. Regimekritisk litteratur? Nei da, jeg skriver beviselig om maktkampen mellom dyr, kan den ene forfatteren hevde. Og jeg dikter videre på gresk mytologi, kan den andre si.

Speiler nasjonen Norge

Ytre sett handler Berge om drapene på en fremstående Arbeiderparti-familie. Det blir oppfattet som et terrorangrep og utløser en nasjonal reaksjon som minner til forveksling om tilstanden i Norge etter 22. juli.

Kjærstad lar de tre hovedpersonene representere og speile nasjonen Norge. Ine Wang er journalist, Nicolai Berge den antatte terroristen og Peter Malm dommer i rettssaken mot ham.

Journalisten får et nytt liv

Romanen er på sitt mest bitende når Ine Wang fører ordet. Hun forteller sin historie i et oppjaget språk fullt av frustrasjon, utbrudd og adrenalin. Den resignerte journalisten får et oppsving av å dekke terroren. «Du setter faen meg dagsorden,» sier hun til seg selv.

Samtidig er Ine Wang en kritisk forteller som har kyniske kommentarer til både mediedekningen og befolkningens sentiment. Wang fungerer nok som et talerør for forfatteren når hun tenker med forakt på «et av de mange ‘visdomsordene’, skapt av unge mennesker, som har spredt seg etter 23. august og som har blitt omfavnet og sitert i mediene som om de kunne ha stått i Salomos ordspråk: «De kom med hat, vi svarte med kjærlighet.» Selvfølgelig det rene nonsense når man tenkte etter. Sannheten er at folk ville flådd disse terroristene levende hvis de fikk sjansen.»

Norges «fine» reaksjonsmønster etter terroren blir karikatur og komikk i denne delen av romanen. Befriende nok er det til å le av.

I rettssal 227

Terroristen er knapt til stede i noen av de norske romanene som hittil er skrevet om 22. juli. Stort sett handler disse om etterlatte og sørgende (se sidesak). Derfor er det interessant at den antatte gjerningsmannen får en stemme i Berge.

Men nå kaller ikke romanen på latteren. Kjærstad vil heller gjøre det vanskelig for leseren. I hvert fall holder han skyldspørsmålet åpent og gir Nicolai Berge en tenksom og velformulert stil. I rettssal 227 blir likevel den minste karakterbrist blåst ut av proporsjoner.«Jeg er et freak-show», kommenterer Berge tørt etter en ny dag med vitneforklaringer.

Monster til trøst

Må tiltalte være et monster for at norske folk skal finne fred? Det er slike spørsmål Jan Kjærstad planter i leseren og som gjør Berge til en eggende og stimulerende roman. Ja, forfatterens beste kvaliteter kommer helt til sin rett i høstens utgivelse: Kjærstad har et viktig anliggende som han utmynter innenfor rammene av en utpreget litterær konstruksjon.

Språklig er Berge et smart flettverk av stemmer og stilarter. Jeg verdsetter særlig den intelligente bruken av sitater fra vårt felles 22. juli-arkiv. Hele romanen er spekket med kjente formuleringer og avisoverskrifter (Den dagen Norge mistet uskylden). Kjærstad evner å vise hvordan vi resirkulerer klisjeer og dyrker en selvbekreftende språkbruk som etterhvert nærmer seg fiksjonen.

Den offentlige samtalen om 22. juli føles ofte trang og forutsigbar. Jan Kjærstad gjør sitt for å åpne den opp.