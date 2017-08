En bok som tar deg med ut på en spektakulær reise kan bli din billigste og mest avslappende ferietur i sommer.

Aftenpostens bokanmelder Hilde Østby anbefaler tre sakprosabøker som tar deg med gjennom hele Europa, til Nord-Koreao og videre til de mest fjerntliggende Stillehavsøyer.

God tur!

Sannheten om netsukene

Press

Hvor kommer vi fra? Den britiske forfatteren og keramikeren Edmund de Waals Haren fant det overraskende svaret på dette spørsmålet idet han arvet en samling på 254 netsuker (små, japanske figurer som portretterer mennesker og dyr). Resultatet finner du i boken Haren med øyne av rav (Press 2011, oversatt av Christian Rugstad).

Figurene var fra 1700-tallet, og hadde vært i de Waal-familien i generasjoner. Edmund begynner jakten på hvor de kommer fra og hva som har brakt dem inn i familien, og sannheten om netsukene viser seg å være utrolig. Forfatteren reiser gjennom Sentral-Europa og oppdager sitt jødiske opphav og tapet av familieformuen i et nazistisk Wien. Boka er en nydelig beskrevet, spennende reise fra wienerborgerskapet gjennom de franske salongene og helt tilbake til familiens opphav i Ukraina. Til syvende og sist er det en beretning om et Europa som på bare noen generasjoner gjennomgår enorme forandringer.

En tur til et lukket land

ASCHEHOUG

Nord-Korea er vel kanskje ikke det reisemålet du hadde sett for deg for sommeren 2017? Landet som er kjent som det mest lukkede i verden, hvor 20 millioner mennesker lever uten tilgang til andre nyheter enn propaganda, utsettes for ekstrem sult og vold, ja, hvor til og med turister kan risikere å fengsles for bagateller. Hvordan skal man få vite mer fra innsiden av dette farlige diktaturet?

Guy Delisle er animatør og tegneserieskaper og var en kort stund en del av en skjult industri, animasjonseksporten fra Nord-Korea, hvor franske tegnefilmer blir ferdigstilt av nordkoreanske animatører. Som en av dem som hadde oppsyn med arbeidet, reiste han til hovedstaden Pyongyang og oppdaget at han befant seg på en helt fremmed planet. Resultatet av reisen er et unikt innblikk i et land hvor det å dokumentere i alle former er strengt overvåket. Her viser tegneseriereportasjen sin overlegenhet, for i ettertid kan Delisle tegne det han har sett i detalj.

Pyongyan. En tegnet og meget begrenset reise til Nord-Korea (Aschehoug, 2008, gjendiktet av Thomas Lundbo) er vel verdt en sommerkveld, det samme er fortellingene hans fra Myanmar, Jerusalem og den kinesiske byen Shenzhen.

50 fortellinger fra øyer du ikke har hørt om

Press

Da Judith Schalansky vokste opp i den kommunistiske ”øya” i vest, DDR, var mulighetene for å reise sterkt begrenset. Å drømme seg bort i atlaset ble hennes måte å se den store verden på. I Atlas over fjerne øyer (Press 2012, oversatt av Per Qvale) har hun samlet fortellinger fra alle de underligste og fjerneste øyer du kan tenke deg: 50 helt sanne, merkelige, morsomme og tankevekkende fortellinger fra øyer du kanskje ikke engang har hørt om før, som Napuka og Pingelap, den norske Bouvetøya, Brava og Antipodes Island, for å nevne noen.

Alle fortellingene er nydelig illustrert av forfatteren selv, med hennes egne detaljerte kart. En av mine absolutt favorittbøker – og perfekt for stranden, når du bare orker å lese en kort historie av gangen, eller regnfulle sommerdager når du trenger å drømme deg bort til en øde øy.

Hvis du ikke orker å lese så mye i sommer, kan du heller spise deg på reise! Matskribent Aicha Bouhlou har skrevet en nydelig kokebok som er lett å bruke: Aichas kjøkken. Norsk mat inspirert av mine marokkanske mødre (Gyldendal, 2016). Her kan du enkelt koke og steke deg ut i verden, siden boken praktisk nok er tilpasset norske råvarer og butikksortiment. Aicha presenterer en frisk og sunn blanding av eksotisk og norsk – jeg kan anbefale både blomkåltabouleh og laks med grønt følge.

God sommer!