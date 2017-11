Alt er som før i Kardemomme by

1 2 3 4 5 6 Riksteatret

Dagens barn, hippienes barn og krigsgenerasjonens barn har én ting til felles: De har alle elsket Kardemomme by. Kanskje er det de fengende sangene, jevnt fordelt utover en passe dramatisk handling. Kanskje er det at den litt klamme harmonien blir utfordret av skitne røvere og en usedvanlig gretten tante. Eller kanskje er det rett og slett at Kardemomme by er akkurat passe koselig å besøke når små kropper skal gå i seng.

Riksteatret er svært tro mot konseptet. Tiden for metatøys og ironisk distanse er åpenbart forbi. Riksteatrets Kardemomme by er 120 minutters barneteater uten et eneste voksenpoeng.

Isteden har Kim Haugen, en habil komedieregissør, gått for stykkets iboende slapstick. Nøkler som mistes når det helst skal være stille, tanter som snorker, løver som skremmer, papegøyer som stjeler hatter og sokker som lukter vondt.

Nå drar Kardemomme by på turné – med en ekte løve og en talende kamel

Nervøs slapstick

Koselig? Ja. Komisk? Tja.

Torsdag kveld i Nydalen (der Riksteatret har sin Osloscene) var dette de morsomste øyeblikkene:

Tobias i tårnet sier Kamomel istedenfor kamel. Det tror jeg var en forsnakkelse. Bakeren sier «prekæs» på østfoldsk. Det kan ha vært en improvisasjon.

Ellers satt ikke den komiske timingen som den skulle. Det betyr at snorkingen kom for fort, nøklene falt for sent eller dører smalt for mykt.

Men vil det bli bedre? Ja, det tror jeg. Slapstick trenger trening, og premièrenerver gjør den ikke alltid godt. Allerede utover i andre akt på premièredagen ble Kardemomme by en festligere by.

De mest anspente skuespillerne roet seg, og universet ble mer levende.

Fakta: Folk og røvere i Kardemomme by Av Thorbjørn Egner

Regi: Kim Haugen

Scenograf og kostymedesigner: Siri Langdalen

Musikkarrangementer: Per Christian Revholt

Koreograf: Thea Bay

Med: Jonas Rønning, Siren Jørgensen, John Sigurd Kristensen, Theodor Hellwig, Philip Bøckmann, Olli Wermskog, Mats Holm, Erik Aleksander Schjerven m.fl.

Tante Sofie er blitt en av gjengen

Riksteatrets Kardemomme by skulle egentlig settes opp av Åsleik Engmark, som tragisk gikk bort tidligere i år. Derfor er det han som har stått for deler av den forfriskende castingen. Jonas Rønning tilfører mye energi som politimester Bastian. Den nokså late politimesteren, som heller vil notere og flanere enn å drive politiarbeid, har vel aldri vært så hyperaktiv som her. Men det gir en slags logikk. Ofte er det jo de som snakker mest som får gjort minst. I likhet med flere av de andre skuespillerne spiller Rønning med store bevegelser og elastisk mimikk. Tante Sofie (Siren Jørgensen) er så tegneseriestreng at hun blir litt ufarlig. Dermed mister hun sin posisjon som Kardemomme Bys varsler om tull, tøys og manglende effektivitet. Vi skjønner heller ikke når hun går fra å være en utenforstående kritiker til å bli inkludert i fellesskapet. På Riksteatret er hun nemlig med på alle fellessangene fra første stund.

L-P. Lorentz/Riksteatret

Kardemomme by som samfunnsspeil

At Sofies utenforskap skusles vekk, synes jeg er synd. Dypest sett handler jo Kardemomme by nettopp om dette: Hva skal til for å bli inkludert? Når går inkluderingen på fellesskapet løs? Og hvordan skal vi få små Kamomillaer, som ufrivillig stenges inne av tanten sin, til å bli en del av festen?

Disse problemstillingene er langt mer aktuelle i dag enn på Egners tid, men jeg tviler på at teatersjefen har tenkt i disse banene. Etter oppsetningen å dømme, sendes Kardemomme by ut på veien av nostalgiske årsaker.

Røver nesten barna

Siri Langdalens scenografi er tro mot originaltegningene, som blir strengt bevoktet av Egners arvinger. Likevel er den beundringsverdig fin og fleksibel. En liten dreiescene blir både til tårn, røverhus, fengsel og politistasjon. Røvernes hus åpnes fra løvens bur, noe som er en morsom detalj.

Løven og røverne er det morsomste ved denne oppsetningen. Erik Schjerven er en skikkelig koselig og gladtjukk Jonatan, mens Olli Wermskog har en morsom kraft som Kasper. Når de går gjennom salen på røvertokt og vurderer å stjele med seg en unge, fryder både barn og voksne seg.

Jeg skulle ønske forestillingen hadde hatt mer av slik løssluppenhet. Flere i ensemblet har tross alt bakgrunn fra improteatermiljøet.

L-P. Lorentz/Riksteatret

Byutviklere søkes

Kardemomme by skal ut på turné til 70 steder, og vil glede mange barn og besteforeldre på sin ferd. Det er en god nyhet. Men i likhet med alle andre tettbygde strøk, trenger Kardemomme by en varsom byutvikling.

Kameler bør fortsatt få lov til å gå i gatene, langt skjegg må være lov i tårnet og det bilfrie sentrum bør bevares.

Men kanskje kan kritiske tanter og innestengte småpiker få en litt mer fremtredende plass?

Jeg håper noen tar utfordringen før byen støver ned.