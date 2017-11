Thomas Reinertsen Berg: Sterk kandidat til årets Bragepris i sakprosa

Thomas Reinertsen Berg

Verdensteater

Forlaget Press

Verdensteater er journalisten Thomas Reinertsen Bergs første bok og samtidig den første norske boken om kartenes historie.

Jeg er en i utgangspunktet velvillig innstilt leser, for jeg har en svakhet for bøker om vitenskapshistorie, og spesielt bøker som tar utgangspunkt i gjenstanders historie.

Dessuten er jeg over gjennomsnittet glad i gamle (og nye) kart. Verdensteater kombinerer heldigvis alt dette på forbilledlig vis.

Som Reinertsen selv er inne på, er fortidens mennesker ofte skjult for oss bak tykk tåke. Vi kan aldri helt forstå dem, og vi kan aldri nå dem. Kartene som har overlevd dem, er helt konkrete uttrykk for hva de visste om verden og hvordan de mente den så ut. Om vi så er i stand til å tolke kartene deres riktig, er et annet spørsmål.

Verdensteater spenner vidt og bredt, bokstavelig talt, men nettopp kontrasten fra antikkens forestillinger om at Jorden flyter på vann, til flyfotoenes, satellittenes og Googles tidsalder, gjør boken til fascinerende lesning. Så vanvittig fort det har gått, det siste århundret! I dag er vi alle små, bevegelige prikker på de interaktive kartene vi går rundt med i bukselommen.

Tykt, deilig papir

Før kart ble allemannseie og nå nylig en integrert del av mobiltelefonen, var kart - ifølge oppmålingsdirektøren Kristian Gleditsch - «et kostelig klenodium som ble oppklebet, bevart og arvet». Vakre, forseggjorte, håndkolorerte kart prydet veggene i velstående hjem, og var laget for å vare i århundrer, uforanderlige som verden selv.

Også Verdensteater er en vakker gjenstand, og selv om den neppe er laget med tanke på å vare i generasjoner, er den en pryd for enhver bokhylle. Her er det satset på kvalitet i alle ledd:

Boken er trykket på tykt, deilig 100 grams papir, og den er til og med sydd, en sjeldenhet i disse dager hvor de fleste «innbundne» bøker slett ikke er innbundne, men limfrest.

Som prikken over i-en er boken illustrert med et kresent utvalg kart, mange av dem kunstverk i seg selv. Jeg skulle bare ønske jeg kunne brette dem ut og finstudere dem i enda større format.

Disiplinert forteller

Å oppsummere kartenes historie, fra skapelsesberetningenes kosmologi til Google Earth, på bare 300 sider krever disiplin.

Verdensteater er skrevet i et lettfattelig, flytende språk, konsist og nøkternt, stort sett uten at dette går på bekostning av fargerike detaljer og observasjoner.

I norsk sammenheng har for eksempel stavemåte utgjort en egen, særnorsk stridsgren innen kartverkene, og ikke helt uten grunn, for det har hersket stor forvirring på området. Et relativt enkelt ord «Vik» kunne for eksempel staves «Vig, Viig, Viik, Wick, Wig, Wieg, Wiek, Wiig, Wiik eller Wik».

Savner tilstedeværelse

Selv om Reinertsens nøytrale tone stort sett fungerer, savner jeg likevel innimellom en mer subjektiv og tilstedeværende forfatterstemme. Mer temperatur, rett og slett, og dessuten mer innsikt i veivalgene som ble tatt underveis.

Reinertsen er bare til stede i førsteperson i bokens forord, hvor han opplyser om at han har saumfart en rekke bøker, tekster og filmer for å finne informasjonen boken bygger på, og at han har vært nødt til å ta «noen valg».

Ett av valgene er fokuset på vårt nordlige hjørne av verden, et valg som fungerer utmerket og som går som en rød tråd gjennom boken. Jeg tror imidlertid at teksten ville stått enda sterkere dersom Reinertsens hadde vært tydeligere til stede og slått seg litt mer løs språklig underveis.

Når det er sagt, blir jeg ikke det spor forbauset om Brageprisen i klassen sakprosa går til Verdensteater på tirsdag. Det ville ha vært høyst fortjent, for boken er grundig, original (i alle fall i norsk sammenheng), velskrevet og, ja, rett og slett vakker.