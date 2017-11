1 2 3 4 5 6

Fakta: 1984 Torshovteatret Av George Orwell. Skrevet for scenen av Robert Icke og Duncan Macmillan Regi Kristina Kjeldsberg. Oversatt av Sigurd Myhre. Med Sigurd Myhre, Janne Heltberg, Håkon Ramstad, Herman Bernhoft, m.fl.

Hvorfor det er nødvendig med eksplisitt vold, mord, voldtekt og tortur på scenen, kommer jeg aldri til å forstå. Teateret skal speile verden, javel, men ordet speile i denne sammenhengen betyr da ikke nøyaktig gjengivelse. Teateret dreper faktisk ikke folk på ordentlig, det har man oppsigelser til.

Torturscenen er motbydelig konkret

Hvorfor vil teateret konkurrere med film og fjernsyn? Teater er, har alltid vært, og må nødvendigvis være illusjon. Teaterets styrke, teaterets magi er illusjon. Teateret må konkurrere på sine egne premisser. I 1984, hvor torturscenen er motbydelig konkret, vet publikum allikevel at det er teater. Blodet er teaterblod, må være det. Fokus rettes derfor mot hvor lenge det er forsvarlig å la en skuespiller henge opp ned uten at det går på helsa løs. Er det en lege i salen?

Erika Hebbert

I dag lever Storebror i Nord-Korea

1984 er et ikonisk verk, en dystopi som er blitt virkelighet. Uttrykk som «Storebror ser deg», «nysnakk», «dobbeltenk», «rom 101», «tankepoliti» kommer herfra. George Orwells dystre fremtidsskildring fra 1948 er blitt reell for lenge siden. Overvåkingssamfunnet er en realitet. Vi må beskytte oss og det er fiender overalt. Språket er under angrep og går i oppløsning. Ordene betyr ikke det de betydde. Historien relativiseres og endres. Fortiden utviskes og glemmes. Tanken sensureres. Nazister marsjerer i norske gater. Trump, med sine «fake news», vil endre den kollektive hukommelsen. I dag lever Storebror i Nord-Korea.

Erika Hebbert

Viser tiltagende galskap

Winston, mannen som fremdeles har brokker av hukommelse og vil gjøre opprør mot Storebror, får en sterk og nyansert fremstilling i Sigurd Myhre. Han bærer med seg det som ellers er mangelvare i Kristina Kjeldsbergs regi: klaustrofobi, eksistensiell angst, sjelsetende uhygge. Ansiktet, hele holdningen, viser tiltagende galskap, samtidig som hans iboende menneskelighet og kjærlighetsevne motarbeider galskapen av all kraft. Når han svikter kjernen i seg selv, er det ingenting igjen å miste. Han er i Storebrors vold.

Skremmende dannet og høflig torturist

Janne Heltberg spiller Julia som sexfiksert og grunn, og Håkon Ramstad er en skremmende dannet og høflig torturist. Selve fortellingen går i sirkel (slik historien gjentar seg), og rammes inn av de samme diskusjonene i salen. Marika Enstad er fortreffelig som boklesende publikummer, hun føler og synes og avslutter ingen setninger, brillene sklir ned på nesen og mobilen hennes ringer.

Manus virker ikke godt balansert

Dagny Drage Kleiva har skapt en interessant scenografi i det lille scenerommet på Torshov, med små luker inn til ekte og falske minner, og med den velbrukte effekten av publikums speilbilde på bakveggen. Musikken er umerkelig illustrerende.

Dramatiseringen av 1984 er bare et par år gammel og forbløffende ordrik til å handle om språk som blir taust og makten som invaderer folkets tankesett. I lange strekk er den som en forelesning, og det forsøkes oppveid med den dryge torturscenen. Manus virker ikke godt balansert. Selv om forestillingen tidvis fascinerer gjennom gode skuespillerinnsatser: Les heller boken.