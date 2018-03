Bergen Nasjonale Opera har lenge hatt internasjonale ambisjoner, og samler flere ganger i året regissører, solister og musikere til pop-up-opera i Grieghallen – noen ganger av topp kvalitet, andre ganger med mindre hell.

I Trondheim har også operakulturen vokst de siste årene, med fjorårets storslåtte Otello som et høydepunkt. Den siste uken har begge operaene hatt nye premierer, hvorav en er en klar innertier, og den andre sikter høyt uten å treffe helt.

Fakta: La Traviata i Trondheim Opera i tre akter av Giuseppe Verdi Libretto: Francesco Maria Piave etter Alexandre Dumas d.y. Kameliadamen Dirigent: Massimo Zanetti Regi: David Radok Scenografi: Lars-Åke Thessman Kostymer: Ann-Mari Anttila Lysdesign: Hans-Åke Sjöqvist Koreografi: Håkan Mayer Solister: Olena Tokar, Diego Silva, Johannes Weisser, Astrid Nordstad, Melis Jaatinen, Magne Fremmerlid, Aleksander Nohr, Thorbjørn Gulbrandsøy, Jørgen Backer Medvirkende: Trondheim Symfoniorkester, Trondheim Vokalensemble, TSO Operakor Spilles fra 8.–14. mars 2018

Fakta: Den flyvende hollender i Bergen Opera i tre akter av Richard Wagner Dirigent: Eun Sun Kim Regi: John Ramster Lys: Jean Kalman Design: Bridget Kimak Solister: Iain Paterson, Elisabeth Teige, Eric F. Halfvarson, Sergey Skorokhodov, Tuija Knihtilä, Bror Magnus Tødenes Medvirkende: Edvard Grieg Kor med gjester, Bergen Filharmoniske Orkester Samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester. Spilles fra 10.–16. mars 2018.

Intonasjonsproblemer

Det er kanskje ikke helt passende å ha en premiere på Verdis La traviata på Kvinnedagen 8. mars. La traviata, «den falne», er ikke uten grunn verdens mest spilte opera, spekket med hjerteskjærende musikk. I sentrum for dramaet står Violetta Valerie – en kvinne som tvinges til å forlate kjærligheten og dø på grunn av sin «lettsindige fortid». Det er ikke akkurat progressivt.

Likevel gjør Trondheims oppsetning, hentet fra Københavnsoperaen, et godt forsøk på å gi Violetta en selvstendig styrke. I et moderne selskapsmiljø i Paris er hun sosialt fri og økonomisk uavhengig, og gjør som hun vil helt til sykdommen tar henne. Scenografien er lekker – vi kan stadig skimte lysene fra Paris gjennom høye franske balkongdører, og samspillet mellom Violetta (Olena Tokar) og Alfredo (Diego Silva) er ungdommelig og overbevisende.

Sven-Erik Knoff

Dessverre var Olena Tokars sopran ikke sterk nok til å bære Violetta i høydene. Fin fylde og kontroll i mellompartiene kunne ikke veie opp for at hun mistet vibratoen i toppene og måtte trykke seg anstrengt gjennom Violettas mest uttrykksfulle arier. Intonasjonsproblemer hos flere av solistene, selv fullgode Johannes Weisser, gjorde at premièren vaklet musikalsk.

Orkesteret, ledet av Massimo Zanetti, begynte noe famlende, men hentet seg inn mot siste akt der det hele snører seg sammen. Sammen med Trondheims imponerende operakor (bestående av Trondheim Vokalensemble og TSO Operakor) gjorde de at musikkens emosjonelle kraft likevel til en viss grad nådde ut i salen.

Frydefullt godt

Andre toner var å høre i Bergen to dager etterpå, da Bergen Nasjonale Opera inviterte til sin nyproduserte oppsetning av Wagners Den flyvende hollender. Her holdt solistene et helt annet nivå: britiske Iain Patersons svære og bølgende bassbaryton gjorde den forbannede Hollenderen både skummel og sympatisk, og Sunnmøres store Wagner-sopran Elisabeth Teige skapte flere hakeslepp-øyeblikk med sin kraftfulle kanonkule-sopran. I fjor debuterte hun i samme rollen det Deutsche Oper i Berlin, og det er ikke overraskende at hun er blitt invitert tilbake i 2019.

Også de mindre solistrollene er frydefullt gode. Amerikanske Eric F. Halfvarson spiller Sentas far Daland med komisk talent, en heller sjelden kvalitet i operaverden. Den forsmådde Erik blir sympatisk i Sergey Skorokhodovs skikkelse, og Bror Magnus Tødenes får den lille rollen som styrmann til virkelig å skinne av musikalitet. Sjelden får mindre roller egen spontanapplaus underveis, men her var hvert eneste bravo vel fortjent.

Visuelt dyrker oppsetningen det eventyraktige med skumle spøkelser og leken koreografi. Regissør John Ramster har, sammen med designer Bridget Kimak, plassert et svært treskip på en dreieskive midt på scenen. Den knirker fælt når den snurrer, men selv dét får en slags mening i denne mørke og mytiske sjømannsverden. Eun Sun Kim holder Bergen Filharmoniske Orkester stramt i første og annen akt, før hun slipper stormen løs mot slutten og Edvard Grieg Kor låter virkelig flott i de store korscenene.

Mindre vellykket er det kitschy portrettet av Hollenderen som tar unødvendig stor plass, og at Senta stadig tillegges noen bevegelser som ymter om at hele historien er noe hun selv finner på. Men antydningene er så uklare at det er vanskelig å si hva som er meningen.

Men sånt er småtteri når det musikalske sitter så godt. Dette er Wagner på høyt internasjonalt nivå.