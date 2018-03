1 2 3 4 5 6 The Mechanism – sesong 1

Jose Padilha ser ut til å ha fått frie hender fra Netflix etter den massive suksessen med Narcos, hvor han bidro som regissør og utøvende produsent. Brasilianeren har tidligere tatt for seg hjemlandet Brasils korrupte politi og voldelige narkobander i Tropa Elite-filmene, så oppsettet er egentlig perfekt:

Teknisk briljant og feiret historieforteller filmer eget lands drøyeste korrupsjonshistorie. Fungerer det? Ganske så bra, selv om The Mechanism har noen startvansker.

Se traileren her:

Altomfattende svindel etterforskes med minimale ressurser

The Mechanism (som den litt irriterende har fått som engelsk tittel i Norge, originalt heter den O Mecanismo) er løst basert på etterforskningen Operasjon Bilvask, som siden 2014 har avdekket hvitvasking av brasilianske reals tilsvarende rundt 80 milliarder kroner.

Vi følger den maniske etterforskeren Marco Ruffo og protesjeen Verena (strålende spilt av Selton Mello og Caroline Abras), som med minimale ressurser og enda mindre politisk støtte jakter pengevaskeren Ibrahim. Han er en mellommann for en altomfattende svindel som inkluderer brasilianske politikere, entreprenører og statlige selskaper, og Ruffo og Verena må være i overkant kreative for å slå sprekker i rustningen rundt hvitvaskingen.

Samtidig sliter Ruffo på hjemmebane, med en tilsynelatende autistisk datter og en kone som naturlig nok blir livredd når gangstere i mørk biler presser henne av veien.

Fravær av kjekkashumor

Det er naturlig å sammenligne The Mechanism med Narcos. Begge seriene handler om de få som beriker seg på vegne av fellesskapet, og de få som tør og kan jakte på dem i rettferdighetens navn. Videre diskuteres det hvor langt man vil tøye ordrer og lover for å få jobben gjort, og hva underbetalt politi og påtalemakt er villig til å risikere av personlig tap.

Spenningskurvene på de langstrukne overvåkingsscenene har også Narcos sesong 3-schwung over seg, og bruken av voiceover kjenner vi igjen fra både Tropa Elite og Narcos. Det tydeligste skillet er et totalt fravær av kjekkashumoren som gjorde Pablo Escobar-historien lettbent og folkelig, og dette gjør at The Mechanism fremstår mer realistisk, selv om dens kobling til virkelige hendelser er løsere enn hva gjaldt Narcos.

Skaper macbethsk drama, men mangler overblikket

Padilhos er en høyst kompetent leverandør av tett thrillerfortelling og menneskelig drama, og det holder serien gående gjennom en litt kronglete åpning.

Hver av de tre første episodene byr på hold-pusten øyeblikkene vi forventer fra brasilianerens regihånd, men likevel bruker The Mechanism lang tid på å dra oss inn i etterforskningen og korrupsjonsmaterien. Padilha & co. forklarer aldri helt hva disse hvitvaskerne og korrupte politikerne egentlig holder på med – utover at det er fryktelig mye penger involvert – og vi får også ikke inntrykk av hvor ille det er for det brasilianske samfunnet at denne berikelsen av oversjøs bankkontoer finner sted.

Padilhas valg om å zoome inn på barndomsvennene Ruffo og Ibrahim skaper stort potensial for macbethsk maktkamp og store fallhøyder, men de første episodene tegner ikke det overveldende bildet av tidenes brasilianske korrupsjonsskandale.

Er The Mechanism den nye Narcos? Ikke ennå, men med sterke skuespillere og noen thrillerscener i toppsjiktet lover det bra for resten av sesongen. Anmeldelsen er basert på de tre første episodene av første sesong.