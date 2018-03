I to og et halvt år har nordmannen jobbet med en av Hollywoods storfilmer. Nå er den klar.

Regissør Roar Uthaug satte sjangerfilmen på dagsorden da han kom på banen med publikumssuksessen Fritt vilt i 2006. Filmen var en bred skrekkfilm, en sjanger man ofte har sett ned på i Norge. Etter suksessen med katastrofefilmen Bølgen trenger ikke regissøren å bry seg om det.

– Det er absolutt stor forskjell på det vi kaller bred sjangerfilm i Norge og tilsvarende i Hollywood. Alt vi kaller bredt, blir jo ansett som arthouse der borte – nesten bare fordi de snakker norsk, sier Roar Uthaug. Han er en svipptur innom Grand Hotel i Oslo for å snakke om Tomb Raider, som har première 16. mars.

Uthaug føler at han har vært heldig med sine filmer som har slått an hos publikum både hjemme og i utlandet.

– Jeg har opplevd det som litt rart når jeg har vært på filmfestivaler og møtt filmskaperne som omtrent har pantsatt huset sitt og håper de engang får vist filmen på kino. Så kommer jeg med mine filmer med Fritt vilt-burger på plakaten og Bølgen-pølse på Statoil. Holdningene til sjangerfilm her i Norge har endret seg med bredt anlagte filmer som Bølgen, KonTiki og Max Manus, så jeg føler ikke så mye på det nå lenger. Jeg synes jo det er gøy at folk ser filmene mine.

I 2015 laget han Norges første påkostede katastrofefilm. Bølgen ble også billetten som brakte ham til Hollywood og storfilmen Tomb Raider.

– Etter at vi viste filmen i Toronto, tok agentene mine med seg filmen til Los Angeles og viste den til folk i filmindustrien. En dame ved MGM så den og skrev til agentene mine: Hva med ham til Tomb Raider? Da ble jeg veldig entusiastisk, fikk tilsendt manus, dro over og solgte inn min vri på historien.

– Og det var?

– At Lara Croft oppfattes som et ekte menneske av kjøtt og blod. Hun er sårbar, hun lykkes ikke med alt med en gang, men kravler seg alltid opp på bena igjen og kjemper for det hun tror på. Når filmen starter, er hun ikke blitt Tomb Raider. Hun jobber som sykkelbud i Øst-London og sliter med at hun ikke vet hva som skjedde da faren forsvant.

– Hun har på seg mer klær i din film enn de gamle filmene. Var det bevisst?

– Ja, for meg var det viktigere at hun føltes som en vanlig jente, slik at publikum kan engasjere seg i filmen. At de føler at dette kunne vært meg. Ok, så hadde vi kanskje ikke greid alt det hun gjør. Men jeg håper at hun kan være en inspirasjon til å søke eventyr og til å slåss for det man tror på.

Fakta: Dette er Tomb Raider Det første dataspillet i den legendariske serien ble utgitt i 1996 Til sammen er det gitt ut over 15 spill i serien. I 2013 fikk serien et løft med ny design og en mer påkledd heltinne. I 2001 kom den første filmen med Angelina Jolie i rollen som Lara Croft. Den første filmen spilte inn over 274 millioner dollar. To år senere ble det laget en film til i Jolie-serien.

Et av verdens mest populære spillserier

Det første Tomb Raider-spillet kom i 1996. Spillets eventyrheltinne var Lara Croft, og hun ble raskt et av dataspillverdenens mest kjente ikoner. Spillene har solgt over 50 millioner, men Roar Uthaug var ikke redd for å ta jobben. Selv spilte han det første Tomb Raider sammen med kompisene da han vokste opp på Rælingen. Så glemte han hele Lara Croft til han fikk en telefon fra Hollywood.

– Jeg vil at du skal kunne se filmen uten å ha noen kunnskap om spillene eller tenke over at det er en spillfranchise. Min film skal stå på egne ben. Det var målet fra starten av.

Uthaug har jobbet med den store produksjonen i to og et halvt år med innspilling i Sør-Afrika og England. Han forteller at Alicia Vikander var førstevalget til både ham selv og produsentene. Som en gammel fan av Indiana Jones innrømmer han at han nok er blitt litt inspirert.

– Jeg har også sett på hva de har gjort med en del actionfilmer som Jason Bourne og Nolans Batman-filmer, som har hatt en mer realistisk tilnærming. Vi har filmet mye på location i Sør-Afrika for å få en mer autentisk og rå følelse. Der bygde vi enorme hydrauliske konstruksjoner som fikk båten til å gynge med skuespillerne om bord. Alicia fikk skikkelig kjørt seg.

– Du har drømt om å få jobbe i Hollywood, men levde det opp til forventningene?

– For meg har det vært en veldig bra prosess. Du hører jo skrekkhistorier om europeiske filmskapere som kommer til Hollywood og blir overkjørt av systemet og låst ute av klipperommet. Selv har jeg ikke opplevd noe av det i det hele tatt. Jeg har følt at jeg har fått frie tøyler og god støtte.

– Jeg vil gjette at budsjettet har vært stort? Hvordan håndtere du presset?

– Tror ikke jeg har lov å prate om tall, dessverre, men jeg tenker ikke så mye på det. Man vil jo at det skal bli bra, og som filmskaper legge jeg hjertet mitt i det uansett hvor mye penger som ligger bak. Jeg tar en scene og et bilde av gangen, fokusere på det og ikke alt rundt.

– Hva er planene videre. Blir du i Hollywood?

– Det vet jeg ikke. Nå har vi jobbet døgnet rundt for å få filmen ferdig i tide, og det har tatt mesteparten av de våkne timene de siste månedene. Først skal jeg hjem til Norge og slappe av. Så skal jeg lese litt manus og se hva jeg gjør videre.