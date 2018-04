Kringkastingsrådet fikk nesten 700 klager på NRKs dekning av Acer. I dag konkluderte de.

19. mars samlet en stor folkegruppe seg foran Stortinget for å demonstrere mot innføringen av EUs tredje energimarkedspakke, Acer, i Norge.

Den demonstrasjonen ble ikke dekket av statskanalen eller av andre riksdekkende medier. Det utløste et skred av klager til Kringkastingsrådet. Torsdag behandlet rådet klagene mot NRKs dekning av Acer.

Prioriterte potensiell regjeringskrise

671 av totalt 886 henvendelser Kringkastingrådet har fått siden sist møte, handlet om NRKs manglende dekning av energibyrået Acer. Klagene handlet ikke bare om dekningen av den ene demonstrasjonen, men det ble hovedsaken.

NRKs redaktør for faglinjen i nyhetsdivisjonen, Marius Tetlie, forsvarte at NRK valgte å ikke dekke demonstrasjonen. Det handlet om prioriteringer, ifølge Tetlie.

– Vi må daglig ta valg om hva vi skal prioritere. Rundt disse dagene satte vi inn mye krefter på det som kunne bli en mulig regjeringskrise, sa Tetlie til Kringkastingsrådet.

Dagen etter demonstrasjonen, 20. mars, gikk daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) av. I dagene før hadde mistillitsforslaget mot henne blitt diskutert mye.

– Vi kan også diskutere om vi burde hatt et større omfang av Acer-dekning tidligere i vinter, men jeg vil understreke at vi har hatt en bred dekning både med forklaringer, debatter og løpende nyhetssaker.

Mimsy Møller/Samfoto/NTB scanpix

– Det forventes mer av NRK

Det ble ingen sterk kritikk av NRK under torsdagens møte, men flere av rådets medlemmer hadde likevel noen kritiske innspill. Blant dem var SV-politiker Akhtar Chaudhry.

– Jeg skal respektere hvordan NRK porsjonerer sine ressurser på en dag med potensiell regjeringskrise, innledet Chaudhry.

Men han mente at disse klagene burde invitere til selvrefleksjon for statskanalen.

– Det må ikke bli slik at alle tilgjengelige ressurser kun skal fokusere på regjeringskrisen og at dekningen av saker som Acer blir helt naken. NRK har en egen posisjon, og det forventes mer av dem.

Erik Knudsen, postdoktor ved Universitetet i Bergen, er også medlem av Kringkastingsrådet. Han kommenterte at dersom man kun fulgte NRK på nett, hadde klagerne litt rett i at statskanalen fokuserte for lite på Acer i mars. Han illustrerte det med tall fra nyhetsanalysetjenesten Retriever. De tallene viser at NRK hadde 33 og 37 saker om Acer på nett i de aktuelle ukene. I samme periode ble Sylvi Listhaug omtalt i 185 og 224 saker.

– Basert på de tallene har nok klagerne litt rett, sa Knudsen. Likevel: Også han mente at dekningen av Acer i alt var tilfredsstillende hos NRK.

I tillegg diskuterte Kringkastingsrådet disse sakene: