Forsvarer «Ex on the Beach»-bok: – Ser absolutt ingen grunn til at vi skal beskytte ham mot seg selv

«Uforsvarlig av Kagge forlag. Av barn og fulle reality-folk skal vi få høre sannheten, og det burde forlaget ha spart oss for,» skriver Aftenpostens anmelder Mari Grydeland om boken Text on the Beach av Henrik Elvejord Borg (24).

Borg deltok i TV-serien Ex on the Beach høsten 2018. I boken bretter han ut sine dagboknotater fra innspillingen. Grydeland skriver at hun er bekymret for at forlaget har latt Borgs notater skli igjennom, i og med at mye er skrevet i fylla.

Hans redaktør og forlegger i Kagge, Tuva Ørbeck Sørheim, svarer at Borg har jobbet med prosjektet gjennom et helt år.

– Tekstene er selvsagt bearbeidet i etterkant av fyllekulene på Mauritius, også sammen med forlaget. Vi har hatt et godt samarbeid med Borg og opplever ham som en bevisst ung mann med klare mål. Vi ser absolutt ikke noen grunn til at vi skal «beskytte ham mot seg selv», slik jeg tolker at anmelderen mener vi burde, sier Sørheim.

– Vanskelig å diskutere smak

Sørheim tror boken vil appellere til unge mennesker som ikke vanligvis leser så mange bøker. Hun legger til at forlaget mener Text on the Beach er et interessant tidsbilde.

– Det er vanskelig å diskutere smak. Mens vi er mange i forlaget som har ledd godt og høyt av Henriks formuleringer, synes Mari Grydeland at den er sjokkerende lite morsom. Slik er det vel med ulik smak, sier Sørheim.

Vil ikke diskutere casting

I boken skriver Borg at produksjonsselskapene burde gå gjennom rutinene sine både ved casting av deltagere og i oppfølgingen underveis i programmet. Aftenpostens anmelder gir Borg rett i dette.

«At de gambler med deltagernes psykiske helse, er det liten tvil om – det viser Borgs bok», skriver Grydeland.

Mediesjef Hanne McBride Discovery Network Norge, som produserer Ex on the Beach, sier til Aftenposten at de ikke har noe behov for å kommentere casting og oppfølging av deltagerne ytterligere.