Chambers' agent John Grant sier at hun døde onsdag av naturlige årsaker, og at familien ønsker å få være i fred.

Chambers var vel kjent i Storbritannia for rollen som Alice Tinker i TV-serien The Vicar of Didley.

Hun gjorde seg også bemerket for rollen som søsteren til Hugh Grant i Notting Hill.

– Vi er veldig, veldig triste. Hun var en storartet komedieskuespiller. Og et ømt, søtt, morsomt, uvanlig og elskverdig menneske, sa hennes venn Emma Freud.