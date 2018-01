Alle disse bygningene måler over 200 meter, høyden som regnes som nedre grense for å bli kalt skyskraper.

Og tall fra organisasjonen The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) viser at det nettopp er i høyden det skjer, i alle fall på steder der det knapt finnes mer plass i bredden.

I 2016 ble det ferdigstilt 128 bygg på over 200 meter. Tilveksten var da rekord i løpet av ett eneste år. Den høyeste nykommeren i forfjor heter Guangzhou CTF Finance Centre, ligger i Kina og måler 530 meter. Dette gjør senteret til verdens femte høyeste hus.

I 2015 ble det også satt rekord, med 114 ferdigstilte bygg på over 200 meter.

Berit Roald, NTB scanpix

Atter en rekord fulgte i fjor. I 2017 fikk verden 144 ferdigstilte skyskrapere. 76 av dem ligger i Kina.

– Veksten det siste tiåret skyldes den økonomiske utviklingen i Midtøsten og Asia, spesielt i Kina. De forente arabiske emirater har for eksempel kanalisert handel og oljeformuen til eiendomsmegling og turisme, for blant annet å sette landet på kartet, sier Daniel Safarik, ansvarlig redaktør for The Council of Tall Buildings, CTBUH.

Lise Åserud, NTB scanpix

Fortsatt er det kombinerte kontor-, leilighets- og hotellbygget Burj Khalifa i Dubai verdens høyeste bygning, med sine 828 meter. Men konkurransen er beinhard.

I verden i dag finnes det 1319 bygninger på over 200 meter, en vekst på 402 prosent fra år 2000. Den gang fantes det 263 bygninger som innfridde skyskraper-kravet.

To av høyhusene som ble ferdige i 2017, gikk rett inn på topp-ti-listen: De er nå rangert som verdens fjerde og femte høyeste bygninger. Plasseringene tilfalt Ping An Finance Center i Shenzhen, med 599 meter, og Lotte World Tower i Seoul på 554 meter.

Lee Jin-man / TT / NTB scanpix

– Det tar fra tre til syv år å fullføre slike bygninger, avhengig av skalaen på prosjektet, fremholder Daniel Safarik.

2017 ga et par rekorder til: I 69 byer og 23 land ble det ferdigstilt skyskrapere, mot 54 byer og 18 land året før.

Asia er fortsatt den verdensdelen hvor det bygges flest høyhus. Av de 128 som sto ferdig i fjor, lå 107 i asiatiske land. Klart i ledelsen ligger Kina, med 83 ferdigstilte skyskrapere i 2017. 12 av dem ligger i byen Shenzhen, med har fire millioner innbyggere.

Aly Song, Reuters/NTB scanpix

Safarik forklarer:

– Kina er et mangefasettert land, med mye intern migrasjon til byer. Myndighetene ser på dette som en viktig økonomisk vekstmotor og en kilde til jevn sysselsetting, noe som fører til sosial stabilitet. I begge tilfeller er det også et spørsmål om byer som konkurrerer med hverandre, sier han.

Nytt av året er at brorparten av skyskraperne som sto ferdig i 2017 var leilighetsbygg. Tidligere har høyhusene rommet kontorer eller hoteller eller en kombinasjon.

– Det er fristende å lure på om vi nå ser en gjenoppblomstring av en spekulativ boligutvikling i kjølvannet av finanskrisen, sier Steve Watts, styreleder i CTBUH.

Arve Henriksen

Til sammenligning henger Europa langt etter: Ikke siden 2009 ble ferdigstilt færre 200-meters bygg enn i 2016, da kun to skyskrapere sto ferdig. En av dem, The Vostok Tower i Moskva, er tilgjengelig rangert som Europas høyeste bygg. Det måler 374 meter og tok 11 år å bygge.

I 2017 har antall ferdigstilte skyskrapere i Europa steget til fire, med Istanbuls Skyline Office Tower på 284 meter som det høyeste.

I Skandinavia finnes det ikke én eneste bygning som kan kalle seg skyskraper.

– Jeg vil tippe at skyskrapere ikke er veldig utbredt i Skandinavia på grunn av lav befolkningstetthet. Likevel ser vi en stor innovasjon i høye trebygg i Skandinavia, noe vi forventer mer av i regionen, sier Daniel Safarik.

Berit Roald, NTB scanpix

Han tror likevel vi kommer til å få se stadig høyere bygg også i Skandinavia, om ikke på over 200 meter.

– Jeg tror økt tilflytting til de største byene vil tvinge frem høyere bygg. Det er en global trend basert på ønske om en urban livsstil. Derfor er det mange byer som ønsker høye bygg som et symbol på deres relevans, sier redaktøren.

Adrian Smith + Gordon Gill Archi

Ifølge Teknisk Ukeblad er Nexanstårnet i Halden med sine 120 meter over bakken Norges ubestridt høyeste bygning, på 120 meter, tett fulgt av Oslo Plaza på 117 meter.

På verdensbasis forventer CTBUH at det vil bli bygget mer enn 100 nye bygg på over 200 meter i løpet av de neste 5–6 årene. I 2018 skal etter planen Jedda Tower i Jidda i Saudi-Arabia stå ferdig. Når bygget åpnes i 2019, vil det bli den aller første bygningen i verden til å nå 1000 meters merket.