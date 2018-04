Rå og ærlig Cardi B med et solid debutalbum

1 2 3 4 5 6 Cardi B

Ting går raskt fra null til topps i dagens musikkverden. Der norske A-ha brukte seks år, tre versjoner og en legendarisk video for å innta toppen av de amerikanske singlelistene med «Take on me» i 1985, kan en låt nå på få uker gå fra enkel soveromsproduksjon til hundretalls millioner av strømminger hos Spotify.

Så raskt har det ikke gått for Bronx-rapperen Cardi B, men ferden opp er likevel rått imponerende. Det er ikke så lenge siden hun jobbet som først underbetalt sandwich-selger, så stripper, så i reality-TV-showet Love & Hip Hop: New York og med en stadig mer populær Instagram-konto.

Hennes offisielle debutsingle «Bodak Yellow» ble sluppet i juni i fjor. Hun gikk til nummer én i USA i september som første kvinnelige solorapper etter Lauryn Hill i 1988, og nå gir 25-åringen ut vårens mest omtalte og etterspurte album. Sjansen er stor for at Invasion of Privacy vil sette nye rekorder på spille- og hitlister de neste ukene.

Hør Cardi Bs ferskeste singleslipp «Drip» sammen med Migos her:

Fortjent? Ja, for i en musikkverden som utelukkende styres av hiphop-produksjoner, og ikke minst evnen til å skape den neste hitlåten, leverer Cardi B varene. Ikke gjennom samtlige 13 spor på dette debutalbumet (hun har gitt ut to uoffisielle mixtapes med Gangsta Bitch Music tidligere), men det var nok heller aldri meningen.

I stedet skal hennes andre Migos-samarbeid «Drip» (etter «Motorsport») klatre mot toppen av listene som en ny «Bodak Yellow» – de to låtene er like i sin svært basstunge trap-stil – samtidig som den ferske singlen «Be careful» skal vise en annen musikalsk og mer ettertenksom side av henne.

I bakhånd har man så «Money Bag» som en opplagt ny «banger» av en hitlåt, samtidig som balladen «Thru your phone» representerer den andre siden, altså albumartisten Cardi B. I midtpartiet hedres også hennes bakgrunn (mor fra Trinidad og dominikansk far) med litt dub og noen mer latinske rytmer.

Slik dyrkes både nåtidens store popstjernestatus og målet om en lengre karrière i musikken med største letthet. Underveis i albumets 48 minutter «name-droppes» også Beyoncé såpass mange ganger at man skjønner hva som er den ypperste ambisjonen her.

Pharrell Williams og hans N*E*R*D headliner Palmesus i Kristiansand i juli. Der spiller også Cardi B.

Chris Pizzello / TT / NTB Scanpix

Rå, direkte og ustoppelig frekk i kjeften

Som Beyoncé, som har et tydelig politisk aspekt gående gjennom sin musikk, opererer også Cardi B et sted mellom det personlige og det politiske. For samtidig som hun ærlig og åpenlyst jager hits, er hun rått tydelig på sin feminisme. I intervjuer, og i tekstene.

«I said we gon' win, knock me down nine times, but I get up ten», rapper hun i den direkte livsfortellingen «Get up 10», som åpner albumet. Et album som for øvrig må ha fått en lett ironisk tittel med Invasion of Privacy, for her er det ingen som forstyrrer eller invaderer privatlivet, hun åpner alt opp selv.

Eller som det heter i et større intervju og reportasje om henne i magasinet i: D nå nylig: «Cardis politikk stammer fra et ståsted av raseri, urettferdighet, fattigdom og ekte opplevelser. Det er ikke alltid pent, men det er hennes feminisme, hennes aktivisme».

Rå, direkte og ustoppelig frekk i kjeften, og det fungerer. Invasion of Privacy er noe gjentagende, men likevel et solid debutalbum.