Alan Lucien Øyens indre verden må være en bunnløs brønn av ideer. Regissøren og koreografen er like hjemme i politisk teater som i moderne ballett, og har en egen evne til å få de mest abstrakte og vanskelig tilgjengelige kunstneriske konseptene til å føles nært og helt konkret – som en samtale med en nær venn over et kjøkkenbord.

Med The Hamlet Complex i Operaen går han løs på en av teaterets mest kompliserte tekster. Ved hjelp av humor og overraskelser, sorg og sinne og imponerende raske skift mellom de emosjonelle ytterpunktene, tar stykket oss med rundt i Hamlet, Ofelia og Gertrudes hoder.