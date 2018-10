Svensk kulturprofil dømt til to års fengsel for voldtekt

Den enstemmige dommen ble kunngjort av tingretten i Stockholm mandag formiddag. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om tre års fengsel.

Arnault har stått tiltalt for to voldtekter mot en og samme kvinne i 2011. Han har under rettssaken avvist alle anklager.

Arnault har drevet et kultursenter som har fått pengestøtte av Svenska Akademien, institusjonen som deler ut Nobelprisen i litteratur. Han er gift med lyrikeren Katarina Frostenson, som frem til april var medlem av Akademien.

Varetekstsfengslet

Det har ikke blitt lagt frem tekniske bevis under rettssaken. Forskjellen på bevisførselen for de to voldtektsanklagene er at kvinnen har fortalt sin terapeut om det ene overgrepet, som deretter skrev dette ned i kvinnens journal.

Forrige mandag, etter at rettssaken var over, ble 72-åringen varetektsfengslet, noe som er uvanlig.

Retten begrunnet fengslingen med frykt for at Arnault ville unndra seg straff ved å flykte til utlandet. Arnault er fransk statsborger, men har bodd i Sverige i lang tid.

Fakta: Skandalen rundt Svenska Akademien * Svenska Akademien har i kjølvannet av metoo-kampanjen vært rammet av en opprivende strid, som har fått flere medlemmer til å trekke seg, og som har resultert i at det i år ikke deles ut noen Nobels litteraturpris i år. * I november 2017 står 18 kvinner frem i Dagens Nyheter og forteller at de er blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av en mann med nære bånd til Svenska Akademien, som omtales som «kulturprofilen». * Mannen blir senere identifisert som Jean-Claude Arnault, teaterregissør og ektemannen til lyrikeren Katarina Frostenson, ett av medlemmene i Svenska Akademien. * Arnault avviser alle anklager, og deler av etterforskningen henlegges. I juni blir han likevel tiltalt for to tilfeller av voldtekt mot en av kvinnene. * Konflikten i akademiet ble trappet kraftig opp etter at et advokatfirma i april la frem en granskning av Arnaults kobling til institusjonens medlemmer. * 6. april forlater Kjell Espmark, Klas Östergren og Peter Englund institusjonen. * 12. april trekker den faste sekretæren Sara Danius seg. To dager tidligere har ett av de gjenværende medlemmene, Horace Engdahl, har rakket kraftig ned på Danius i et avisinnlegg. * 28. april går også Sara Stridsberg av. * Akademien har i alt 18 medlemmer, og det trengs 12 for å velge nye medlemmer. I september holdt Akademien sitt første ordinære møte i høstsesongen etter at både Danius, Espmark og Englund melder at de «muligens» kan delta i valg av nye medlemmer. * Svenska Akademien har eksistert siden 1786 og ble opprettet av kong Gustav III. * Institusjonen deler ut priser og stipender innen språk og kultur, deriblant Nobelprisen i litteratur. Kilde: TT

Metoo-kampanje

Anklagene mot Arnault dukket opp i november 2017. I kjølvannet av metoo-kampanjen sto 18 kvinner frem i Dagens Nyheter der de beskrev overgrep og seksuell trakassering som de anklaget Arnault for.

Flere av de andre sakene ble henlagt som følge av mangel på bevis.

I alt syv medlemmer av Svenska Akademien har forlatt institusjonen som følge av en opprivende konflikt etter at anklagene mot Arnault ble kjent. Blant dem er Arnaults kone.

Akademiet kommer ikke til å dele ut Nobels litteraturpris i år, noe som er blitt begrunnet med at tilliten til institusjonen er svekket og man trenger tid til å bygge den opp igjen.