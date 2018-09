Jeg liker betegnelsen skriftstykke for en viss type bok. Ordet antyder noe ydmykt og samtidig selvsikkert gammelmodig: «Dette er kun noget jeg maa faa ud.» For meg betyr ordet også at ikke all litteratur trenger å være stor, at det lille også har verdi og ærverdighet.

Fortelleren Albert i Jostein Gaarders nye roman Akkurat passe, bruker ordet skriftstykke om sine nedtegnelser i familiens hyttebok. Kanskje er han oppkalt etter Albert Camus, som i Myten om Sisyfos balte med et lignende spørsmål som denne bokens Albert.