HBO, Netflix og de andre strømmekrigerne kjemper ofte sine største slag med mørk krim, historiske drama og shakespearsk fantasy. Når filmskapere skal treffe et yngre publikum, sikter de seg ofte inn mot skoledrama (Riverdale, 13 Reasons Why) eller det overnaturlige (The Originals, True Blood), og høstens Netflix-satsing på The Innocents går i sistnevnte retning.

Serien retter seg mot publikummet som har forlatt NRKs Zombie-Lars, men kanskje også synes The Walking Dead har for lite kjærlighet og for mye eksistensialisme. Vi snakker om det Hollywood og omegn kaller Young Adult.