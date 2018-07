Puberteten, med alt det medfører av kroppslige endringer, er et yndet tema innen skrekkfilmen. Fra David Cronenbergs makabre The Fly via ekstremfilmer som The Human Centipede til ymse varulvfilmer hvor kroppen vrenger seg i smerte, er kroppslig endring ofte et ytre bilde på indre kaos.

I Wildling er det kvinnekroppens transformasjon fra jente til ung kvinne som skaper store problemer, og Anna (Bel Powley) får problemer idet puberteten inntreffer. Det hele er så banalt og forutsigbart at det er på grensen til pinlig. Wildlingen er et sånt vesen som vi kan se for oss dukke opp i en episode av X-Files. Mulder og Scullys jakt hadde garantert vært mer underholdende enn dette våset.