Ungdomskoret sang under sin dirigent Thomas Chaplin til gull i begge sine klasser under verdens største korkonkurranser World Choir Games i Pretoria i forrige uke. Koret fikk høye poengsummer og nådde gullnivå i de to klassene blandet ungdomskor og pop. World Choir Games omtales som kor-verdenens svar på De olympiske leker og mønstrer hvert år kor fra hele verden.

Korgull og konkurranse var stor stas for de unge sangerne, men ekstra minnerikt var korets besøk i Nelson Mandelas hus i Soweto for et par dager siden.