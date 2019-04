– Foreldrene mine er homser og lesber, og jeg synes at det er viktig at det også er normalt. Men i Andeby virker det som om slikt ikke finnes, sa ti år gamle Fenna til det nederlandske TV-programmet NOS Jeugdjournaal. Det er et nyhetsprogram for barn og unge.

Fenna sier at hun har to mødre og to fedre. Hun flytter mellom de lesbiske mødrene og homofile fedrene.