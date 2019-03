Det er nesten ikke mulig for regissør Laszlo Nemes å følge opp debutfilmen sin. Den het nemlig Sauls sønn, var en rystende konsentrasjonsleir-historie og fikk fullt fortjent Oscar for beste fremmedspråklige film for tre år siden.

Og selv om Solnedgang i Budapest er full av kvaliteter, tåler den vanskelig sammenligning med hans første film. Der var formspråket sikkert og fortellingen nådeløst realistisk. Hvis man som kunstner begynner på topp, kan det bli vanskelig å tangere seg selv igjen. Bare spør Orson Welles.