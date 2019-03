Bra kinostart for «Ut og stjæle hester»

Ut og stjæle hester ble sett av 15.844 på kino i helgen. Inkludert førpremierene på Kosmorama i Trondheim og andre førpremierer er besøket dermed oppe i 19.576.

Molands film ble kun slått av Captain Marvel, som i helgen ble sett av drøyt 53.000. Til nå har drøyt 81.000 sett superhelteventyret med Brie Larson.

Nesten 16.000 besøkende er langt unna noen av de beste helgeåpninger for norske filmer. I fjor strømmet nesten 155.000 til kinoene for å se Oslo lagt i ruiner i Skjelvet. Den eneste norske filmen som har slått Skjelvet er Kon-Tiki, som hadde over 165.000 besøkende i løpet av den første helgen filmen ble vist i mai 2015.

– Utrolig morsomt

41/2 / Nordisk filmdistribusjon

Ut og stjæle hester er en mye smalere og en annen type film enn Skjelvet. Hans Petter Moland har selv skrevet manus til filmen basert på Per Pettersons bestselger, som er oversatt til 50 språk.

– Jeg har hatt et fantastisk lag med meg på denne filmen, og mottagelsen i Berlin var overveldende. Når vi nå er nummer to på kino i åpningshelgen, med flere utsolgte saler timevis før visning, er det utrolig morsomt, sier regissør Moland i en pressemelding.

Ut og stjæle hester deltok i hovedprogrammet under årets filmfestival i Berlin. Filmen ble tildelt Sølvbjørn for beste foto under festivalen. De internasjonale reaksjonene har vært positive. Den tyske avisen Berliner Zeitung gir filmen 5 av 5 stjerner.

Aftenpostens anmelder mente Ut og stjæle hester er blitt en veldig god filmatisering, men at filmfortellingen likevel blir en miniatyr sammenlignet med den boken.