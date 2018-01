Sosiale medier-pris til Aftenposten og #metoo-kampanjen

Aftenposten vant mandag kveld prisen for «Årets beste overraskelse» i sosiale medier 2017 for sitt arbeid med #metoo-kampanjen og oppropet #stilleforopptak. Prisen ble delt ut under Social Media Days i Oslo Kongressenter.

Med #stilleforopptak tok 590 norske kvinnelige skuespillere et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater. Oppropet ble publisert i midten av november og satte for alvor i gang #metoo-kampanjen i Norge.

– Denne prisen deler vi med alle de som har bidratt med sine historier om seksuell trakassering. Jeg vil særlig takke skuespillerne som valgte å dele sine erfaringer i det første #metoo-oppropet i Norge. #stilleforopptak blir stående som et tidsskille for kampanjen, sier kulturredaktør Sarah Sørheim.

Her er oppropet som sikret Aftenposten prisen: #stilleforopptak: 590 norske kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater

Til alle som har bidratt mot trakassering

Juryens skriver i sin begrunnelse at de ikke kunne komme utenom den aller største og kanskje viktigste kampanjen som har vært i sosiale medier i 2017.

«Bevisstgjøringen, opprullingen og endringen i kulturen som vi må kunne si at har begynt nå, og som vi vil se effekten av i årene fremover, hadde rett og slett ikke skjedd om det ikke hadde vært for sosiale medier», skriver de.

Prisen går til ikke bare til Aftenposten, men til alle som har bidratt i forbindelse med #metoo.

«Det er vanskelig å ha nok diplomer og priser til alle dette gjelder, så vi har valgt å gi prisen til de som var de første her til lands til å fortelle om omfanget av problematikken i organisert form, nemlig Aftenposten med #stilleforopptak», heter det til slutt i begrunnelsen.

Leder av juryen var sosiale medier-rådgiver Astrid Valen-Utvik fra Valen-Utvik AS.

Ville avdekke ukultur

Sarah Sørheim er glad for at skuespillerne valgte Aftenposten når de skulle fortelle sine historier.

Mette Randem

– Vi var aldri i tvil om at dette var noe vi ville prioritere. Jeg er glad for at skuespillerne forsto at Aftenposten ville ta problemstillingen på alvor istedenfor å jakte sensasjonelle enkelthistorier. Vi ville vise at seksuell trakassering er et problem på alle områder i samfunnet, sier Sørheim.

Ikke ferdige med #metoo

Blant dem som etter hvert har delt sine historier og ropt opp mot seksuell trakassering, er dansere, sangere, ansatte i musikkbransjen, leger og medisinstudenter, kvinner i fagbevegelsen og menn i fagbevegelsen.

– Det er blitt et før og et etter #metoo. Jeg er ganske sikker på at noe grunnleggende har endret seg i kjølvannet av kampanjen. Det har vært viktig for Aftenposten å være med å dekke dette journalistisk, men hovedæren ligger hos alle som har valgt å stå frem med sine historier, sier Sørheim.

Hun legger til at det er mange oppgaver igjen for pressen når det gjelder #metoo og seksuell trakassering.

– Vi kommer til å skrive om denne tematikken i ukene og månedene som kommer, men saken har kanskje gått over i en ny fase, sier Sørheim.