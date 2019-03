Hver gang jeg ser en film som skildrer «gamle dager» i et nostalgisk lys, må jeg nesten le for meg selv: Hvem vil tilbake til en tid da hjertesykdom ble behandlet med varme omslag, vaksiner ikke fantes, og stormakter sendte vanlige folk inn i et mareritt av masseslakt i grusomme kriger?

Jeg mener: Bare sanitærforholdene alene er nok til ikke å drømme om gamle dager. Om jeg, som er av bonde- og fiskerslekt, hadde blitt født for bare 150 år siden, hadde jeg befunnet meg i en verden hvor jeg hadde risikert å dø av en banal, smittsom sykdom lenge før jeg rakk å bli en voksen kvinne uten stemmerett og med en forventet levealder på cirka 40–50 år. Eventuelt hadde jeg kanskje dødd ung, i barsel.