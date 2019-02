Petra Middelthon ny sjefredaktør i Elle

I november 2018 ble det kjent at Signy Fardal hadde sagt opp sin stilling som sjefredaktør i motemagasinet Elle etter 20 år i lederstolen. Tirsdag ble det klart at det er tidligere moteredaktør i magasinet, Petra Middelthon, som overtar.

– Jeg har siden 2006 hatt privilegiet med å jobbe for verdens beste merkevare, og jeg er nå utrolig ydmyk og stolt over å ta fatt på rollen som sjefredaktør for norske Elle. Elle er en helt unik merkevare som jeg ser fram til å videreutvikle sammen med redaksjonen og våre nye eiere, sier hun i en pressemelding.

United Publishing overtok i 2017 lisensen av Elle Norge fra Egmont Publishing. Gründeren bak United Influencers og United Publishing Kjetil Tveter, mener Middelthon er en naturlig arvtaker med sin bakgrunn og kunnskap om motebransjen.